Vremea, la debut de săptămână Ziua de luni va veni cu dimineți mai reci și pe alocuri ceața. Soarele rasare la ora 07:40. Peste zi miercuri termometrul va arata valori mai ridicate fața de ziua precedenta, insa cerul va fi variabil spre noros. Doar la munte vantul va bate cu intensificari. Temperaturile minime se vor situa intre 8-10 grade, iar cele maxime intre 19-21 de grade. Marți, vremea se incalzește ușor. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

