Vremea la Constanta, duminica, 14 ianuarie Prognoza meteorologica pentru intervalul 14.01.2024 ora 08:00 15.01.2024 ora 08:00 arata ca vremea se va mentine rece, astfel ca temperaturile maxime se vor situa intre 0 si 3 grade, iar cele minime intre 6 si 1 grad.Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari, mai ales in delta si pe litoral.Vremea in Dobrogea, in racire semnificativa in urmatoarele doua saptamani In a doua saptamana de prognoza, regimul termic se va stabiliza la valori diurne de 4 grade si ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

