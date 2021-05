Vremea își revine treptat Vineri, vremea da semne de indreptare. Soarele va rasari la ora 05:49. In cursul nopții dintre joi spre vineri vor mai cadea ploi locale. Dimineața se va semnala ceața sau se va așterne un strat de nori joși. Peste zi, cerul va deveni parțial noros, iar temperaturile cresc ușor. Soarele va apune la ora 21:00. Valorile minime vor fi cuprinse intre 9 și 11 grade, iar cele maxime intre 16 și 19 grade. Sambata, temperaturile cresc simțitor, dar dimineața va fi racoroasa. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

