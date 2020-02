Stiri pe aceeasi tema

- Pestre trei sferturi de țara se afla, de la ora 8.00, sub avertizare cod galben de ninsori, viscol și intensificari ale vantului, pana joi dimineața, dupa cum anunța prognoza anunțata de meteorologi. Administrația Naționala de Meteorologie a emis ieri o avertizare meteo care vizeaza 36 de județe. Astfel,…

- Alisa Paun, reporter al emisiunii "Neatza cu Razvan și Dani", in direct, de la Administratia Nationala de Meteorologie, a aflat de la Florinela Georgescu, director meteorologie operaționala ANM, prognoza vremii pentru urmatoarele zile.

- Vremea a fost rece, geroasa dimineata si noaptea. Cerul a fost variabil la senin. Vantul a suflat slab.Cel mai rece a fost noaptea trecuta la Targu Lapus -15 grade, Baia Mare si Sighetu Marmatiei -12 grade. Carosabilul sectoarelor de drumuri nationale este curat si uscat in zona de ses, deal si munte,…

- Vremea a fost inchisa. Cerul a fost noros si pe arii extinse, in partea a doua a zilei si noaptea, a nins. Cantitatea maxima de precipitatii (inregistrata timp de 24 ore) a fost de 4.5 l/mp la Targu. Lapus. Vantul a suflat slab la moderat, cu intensificari in zona montana inalta. Cel mai rece a fost…

- Anunț ANM: vremea se schimba in primul weekend din 2020. Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca primul weekend din 2020 vine cu mari schimbari. Va fi cod galben de viscol la munte, iar pe litoral vantul va crea probleme. Sambata, 4 ianuarie 2020, valorile termice diurne vor fi peste cele…

- La 11:43, in noaptea de Revelion, romanii stranși in fața televizoarelor alb-negru ascultau cuvantarea tovarașului Nicolae Ceaușescu, dar chiar și cu nelipsita propaganda comunista, cetațenii Republicii Socialiste Romania se distrau in noaptea dintre ani. Pentru mare parte a populației, Revelionul…

- Vremea se racește mult in urmatoarele trei zile, in județul Alba. Mai ales pe timp de noapte, va fi foarte frig, comparativ cu temperaturile din aceasta saptamana. Vor fi minime de -9 grade la Alba Iulia, iar duminica temperaturile maxime vor fi doar de 1 grad Celsius. Frigul se menține pana de Revelion.…

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 21.12.2019 ORA 08 – 22.12.2019 ORA 08 Regimul termic va fi caracterizat de valori mai ridicate decat cele specifice pentru Post-ul Weekend: Vremea va fi calda, dar cerul va fi mai mult noros și sunt posibile ploi apare prima data in Gazeta Dambovitei .