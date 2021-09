Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi frumoasa in acest weekend, ultimul din luna septembrie. Vor fi chiar si 30 de grade Celsius in unele regiuni, informeaza Digi24 . „La acest sfarșit de saptamana și la inceputul saptamanii viitoare vorbim de vreme predominant frumoasa, in incalzire, cu maxime in partea de sud-est in special…

- ​Temperaturile au scazut drastic in ultimele zile, noaptea trecuta fiind neobișnuit de rece in țara. La varful Omu au fost -8,5 grade, iar in munții Țarcu și la Balea Lac au fost -5 grade, in timp ce la Miercurea Ciuc au fost -2 grade, iar la Predeal, -0,3. Temperatura de la Omu a fost cea mai scazuta…

- Pana miercuri dimineata, temperaturile vor continua sa fie ridicate in Capitala si vor ajunge pana la 33 de grade, anunta Administratia Nationala de Meteorologie in prognoza speciala pentru Bucuresti. In intervalul marti ora 3.00 – miercuri ora 10.00, vremea se va mentine in general frumoasa si va fi…

- Bucurestiul se afla sub cod portocaliu de canicula, iar vremea se va mentine caniculara pe parcursul urmatoarelor patru zile, arata Administratia Nationala de Meteorologie. Potrivit meteorologilor, in intervalul 2 august – 3 august, ora 9:00, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat (indice temperatura-umezeala…

- Prognoza ANM pentru 21 iulie 2021 arata ca vremea in țara va fi general instabila, iar temperatura maxima in Romania se va incadra intre 19 și 20 de grade Celsius in jumatatea de nord a țarii, iar in sud-vestul Munteniei vor fi temperaturi de 31 – 31 de grade Celsius. In intervale scurte de timp sau…

- Vremea ramane instabila, spun meteorologii. Dupa cateva zile cu furtuni, revine canicula și temperaturile cresc din nou pana la 39 de grade Celsius. In zilele urmatoare, valul de caldura se va intensifica și se va extinde. Temperaturile vor urca pana la 39 de grade, iar aerul va deveni irespirabil.…

- Temperaturile vor ajunge la 36 de grade saptamana viitoare in București, conform meteorologilor. Seara sunt așteptate ploi și vijelii. Vremea va deveni caniculara saptamana viitoare, cu temperaturi de pana la 36 de grade, dar pe timpul dupa-amiezelor și serilor sunt așteptate ploi și vijelii. Astazi…

- ZONA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI27.06.2021 ora 10:00 - 28.06.2021 ora 09:00Vremea va fi calduroasa, iar dupa orele amiezii indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unitați.Cerul va fi variabil, cu innorari temporare dupa-amiaza și seara cand vor fi perioade cu averse, descarcari…