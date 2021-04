Vremea în week-end-ul de Florii. Se răcește vremea Meteorologii anunța ca vremea se va raci in aproape toata țara in acest week-end. In extremitatea sudica, temperaturile vor ramane ridicate in acest sfarșit de saptamana. Vremea se va raci astazi in mare parte din țara, dar in Lunca Dunarii vor fi maxime de pana la 21 de grade. Vor fi averse și fenomene electrice in jumatatea de est a teritoriului și izolat in rest, iar in zonele montane inalte vor fi precipitații mixte. Vantul va avea intensificari in mare parte din țara. In weekend va fi frig in jumatatea nordica a țarii, dar regiunile sudice temperaturile vor atinge 19-20 de grade. Maine, doar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

