Vremea în următoarele zile. Va fi mai cald decât de obicei Vremea va continua sa se incalzeasca si va deveni apropiata de normalul perioadei. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare si pe arii restranse averse si descarcari electrice in special la munte si in regiunile sudice. Vantul va sufla slab si moderat, trecator cu unele intensificari in timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor incadra, in The post Vremea in urmatoarele zile. Va fi mai cald decat de obicei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In zilele de sambata și duminica, in majoritatea țarii, temperaturile vor scadea cu peste 10 grade fața de normalul perioadei, iar minimele vor ajunge la 6-8 grade, anunța Mediafax. Pe parcursul zilei de sambata, in țara, temperaturile vor cobori cu peste 10 grade Celsius și vor fi semnalate ploi, descarcari…

- Meteorologii au emis sambata o atenționare de cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, cantitați de apa insemnate pentru Mehedinți, Gorj, Dolj, Caraș-Severin și local in județul Hunedoara. De asemenea, potrivit unei informari a Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), de maine pana…

- Meteorologii anunta temperaturi de vara autentica la sfarsit de aprilie si inceput de mai. Vremea tine cu romanii in vacanta de 1 Mai. LUNI Valorile termice se vor menține mult mai ridicate decat cele obișnuite in aceasta perioada din an. Cerul va fi variabil la senin, cu unele innorari dupa orele amiezii…

- Astazi vom avea parte de o zi cu vreme instabila. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în weekend vremea va fi frumoasa, iar maximele generoase. Astazi cerul va fi variabil, pe alocuri noros, și sunt prognozate averse însoțite de descarcari electrice. Temperaturile…

- Vremea isi va continua tendinta de incalzire, urmand sa se inregistreze temperaturi resimtite similare cu cele din august, mai degraba, decat pentru finalul lunii aprilie. SAMBATA. Vremea va deveni frumoasa și se va incalzi ușor. Cerul va fi variabil și doar cu totul izolat, la munte, vor fi ploi slabe,…

- Meteorologii anunța ca vremea va fi în continuare caracterizata de valori mai ridicate decât cele climatologic specifice perioadei. În weekend, vremea va deveni frumoasa și se va încalzi ușor. PROGNOZA METEO 19 aprilie, ORA 09 - 20 aprilie, ORA 09 ÎN ȚARA…

- PROGNOZA METEO. Vremea va fi calda pentru aceasta data, chiar deosebit de calda in regiunile intracarpatice. Temperaturile maxime se vor incadra intre 15 si 27 de grade, mai coborate in zona litoralului, unde se vor situa intre 10 si 14 grade. PROGNOZA METEO. Cerul va fi variabil, cu unele innorari…

- PROGNOZA METEO. Vremea calda si frumoasa se va mentine si in urmatoarele zile, potrivit meteorologilor putand sa apara unele ploi insotite de descarcari electrice in anumite zone. PROGNOZA METEO. Cerul va fi variabil, cu innorari mai ales la inceputul noptii, cu precadere in zona montana, dar numai…