- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru intervalul 7 septembrie - 3 octombrie. Meteorologii anunta ca temperaturile vor fi in general apropiate de cele normale pentru acest interval.Vremea in saptamana 05.09.2022 – 12.09.2022Valorile termice se vor situa in general in jurul…

- Valorile termice se vor situa usor peste cele specifice pe parcursul saptamanii viitoare in extremitatea de vest a tarii, iar in rest vor fi apropiate de cele normale, potrivit estimarilor realizate de ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie pentru urmatoarele patru saptamani, publicate…

- Valorile termice se vor situa usor peste cele specifice pe parcursul saptamanii viitoare in extremitatea de vest a tarii, iar in rest vor fi apropiate de cele normale, potrivit estimarilor realizate de ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durata pentru urmatoarele patru saptamani, publicate…

- Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele normale in ultima saptamana de vara și prima de toamna, apoi vor deveni normale pentru luna septembrie, potrivit prognozei pentru urmatoarele patru saptamani, transmisa marți de meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Fii la…

- Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele normale in ultima saptamana de vara și prima de toamna, apoi vor deveni normale pentru luna septembrie, potrivit prognozei pentru urmatoarele patru saptamani, transmisa marți de meteorologii Administrației Nați

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, 15 august - 12 septembrie. Se anunța un sfarșit de vara cu temperaturi peste cele normale pentru aceasta perioada. Și de la 1 septembrie vom avea parte de vreme calda, cu temperaturi ridicate, potrivit…

- Administratia Nationala de Meteorologie ANM a emis prognoza meteo pentru intervalul 4 17 iulie 2022, in regiunea Dobrogei.Astfel, potrivit specialistilor, se mentin zilele toride de vara in primele 3 zile ale intervalului vremea ramane calduroasa, cu o medie a temperaturilor maxime de 30...32 de grade.Ulterior…

Vremea se incalzește considerabil in aceasta saptamana, in toate zonele țarii. Cel mai cald va fi miercuri, joi și vineri, in vestul țarii sunt anunțate maxime de 37 de grade Celsius, care se vor...