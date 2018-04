Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat luni prognoza meteo pentru perioada 9 -22 aprilie 2018, in toate regiunile țarii. Potrivit meteorologilor, in urmatoarea saptamana, temperaturile vor fi mai ridicate decat normalul acestei perioade, ajungand in multe dintre regiuni si la 25 de grade…

- Meteorologii de la ANM au emis o estimare a valorilor termice medii pentru perioada de prognoza 26 martie - 8 aprilie.Astfel, în Transilvania, vremea rece se va menține în primele zile ale prognozei, când se vor înregistra maxime diurne de aproximativ 8 grade și…

- Meteorologii de la AM au emis o estimare a valorilor termice medii pentru perioada de prognoza 19 martie - 1 aprilie.Astfel, în Transilvania, valorile termice vor fi în scadere pâna spre sfârșitul primei saptamâni și vor caracteriza o vreme deosebit de rece,…

- Meteorologii de la ANM au emis o estimare a valorilor termice medii pentru perioada de prognoza 12 - 25 martie 2018.Astfel, în Transilvania, vremea se va menține calda pe parcursul primei saptamâni de prognoza, deși valorile termice vor avea ușoare variații, fiind în…

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru perioada 19 februarie – 4 martie 2018, in toate regiunile țarii. Potrivit meteorologilor, vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit, in special pe durata noptilor, in urmatoarele doua saptamani, in timp ce precipitatiile vor…

- Vremea se schimba radical din aceasta seara. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o informare de intensificari ale vântului și precipitații sub forma de ninsoare și de ploaie, valabila pâna duminica seara, la nivelul întregii țari. Conform meteorologilor, atenționarea…

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat luni prognoza meteo pentru perioada 22 ianuarie-4 februarie, in toate regiunile țarii. Meteorologii estimeaza ca in urmatoarele doua saptamani temperaturile vor fi in creștere și pot sa atinga chiar și 8-9 grade celsius. Vom avea parte și de precipitații,…

- Vremea rea va continua in acest sfarsit de saptamama, in prima parte a intervalului fiind anuntate ninsori in Transilvania si Maramures, dar si precipitatii mixte in Moldova, unde se va forma ghetus si polei, avertizeaza meteorologii.