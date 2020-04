Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat prognoza pentru urmatoarele patru saptamani. De Floriile ortodoxe, temperaturile maxime vor fi in jur de 20 grade Celsius, cu vreme frumoasa, iar de Paști va fi ușor mai racoros, cu maxime de 17 grade Celsius, in județul Alba. Vremea va fi mai calda…

- Vremea se incalzește din nou, saptamana viitoare, in județul Alba. Sunt anunțate maxime de pana la 18 grade Celsius, la finalul intervalului 16-22 martie. Deocamdata, au fost anunțate ploi doar in weekendul viitor. La Arieșeni, este posibil sa ninga, la sfarșitul saptamanii. La munte, temperaturile…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța prognoza de vreme pentru urmatoarele doua saptamani in regiuni din țara. In Transilvania, vor fi variații de pana la 10 grade Celsius in ceea ce privește temperaturile maxime. Saptamana aceasta incepe cu valori de 10-11 grade și se termina cu 20-21 grade.…

- Vremea se racește considerabil in urmatoarele doua zile și sunt anunțate ploi in zonele mai joase și ninsori la munte, in județul Alba. Duminica, se mai incalzește. Temperaturile maxime vor fi de 6-8 grade Celsius vineri și sambata și de 13 grade duminica. La munte, maximele vor fi negative. Va prezentam…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța prognoza de vreme in regiuni din țara, in urmatoarele doua saptamani, pana in 1 martie. In Transilvania, vor alterna perioade de cateva zile cu temperaturi de 11-12 grade Celsius cu cele sub 10 grade. Vor mai fi ploi și precipitații mixte la șes și ninsori…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța prognoza de vreme pentru urmatoarele doua saptamani, pana in 23 februarie, in regiuni din țara. In Transilvania, dupa cateva zile cu temperaturi medii de 5 grade, vremea se incalzește pana la valori de 10-12 grade Celsius. Perioadele cu precipitații sunt…

- Vremea va intra intr-un proces de incalzire pe parcursul urmatoarelor doua saptamani (10 - 23 februarie), cand maximele vor atinge valori de 14 - 16 grade Celsius in majoritatea zonelor, in timp ce precipitat...

- Vor mai fi cateva zile cu temperaturi maxime de 11-12 grade Celsius la inceputul saptamanii viitoare, insa de miercuri vremea se racește brusc, cu minime de -15 grade Celsius noaptea. Sunt anunțate și cateva ploi și ninsori. Temperaturile maxime raman la valori peste zero grade, in zonele mai joase.…