Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca in luna septembrie valorile termice vor fi mai ridicate decat cele normale in aceasta perioada in intreaga țara. Potrivit ANM, in saptamana 4 – 11 septembrie, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, local in regiunile vestice, centrale, sudice și sud-estice, iar in […]