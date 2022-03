VREMEA în România, până la finalul lunii martie: cât mai ține vremea de iarnă, în prima lună de primăvară. Prognoza meteo VREMEA in Romania, pana la finalul lunii martie: cat mai ține vremea de iarna, in prima luna de primavara. Prognoza meteo Temperaturile mai cresc ușor, in aceasta saptamana, dar se resimte in continuare mai degraba vremea de inceput de iarna, in prima luna de primavara. Vor mai fi zile cu ninsori și minime negative. Potrivit prognozemeteo.ro, prima luna de primavara este cunoscuta, din batrani, dar și climatologic, pentru alternanța pe care o ofera intre zilele cu […] Citește VREMEA in Romania, pana la finalul lunii martie: cat mai ține vremea de iarna, in prima luna de primavara. Prognoza meteo… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

