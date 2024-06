Vremea în România! Canicula toropește duminică majoritatea regiunilor, unde vor fi cele mai ridicate temperaturi Prognoza meteo pentru duminica, 30 iunie, emisa de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), ne spune ca vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte a țarii. In regiunile sudice se va resimți chiar o caldura caniculara, cu un disconfort termic accentuat in vest și sud, in special in zonele de campie. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unitați. Pe litoral, in nord-vest și in zonele depresionare din centrul țarii, temperaturile maxime vor fi intre 28 și 30 de grade, in timp ce in Campia Romana vor atinge in jur de 35 de grade. Vremea va fi foarte… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

