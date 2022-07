VREMEA în România, 4-10 iulie: se răcește și vin ploi abundente. Prognoza meteo pe zile, în regiuni din țară VREMEA in Romania, 4-10 iulie: se racește și vin ploi abundente. Prognoza meteo pe zile, in regiuni din țara In aceasta saptamana, temperaturile mai scad și vor fi ploi, pe arii extinse. Luni și marți insa vor fi in continuare zile caniculare. Potrivit prognozemeteo.ro, țara noastra va fi traversata, pe rand, de un front rece. De la mijlocul saptamanii, dar mult mai intens odata cu venirea weekendului, circulația devine preponderent NV – SE și […] Citește VREMEA in Romania, 4-10 iulie: se racește și vin ploi abundente. Prognoza meteo pe zile, in regiuni din țara in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

