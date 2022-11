Vremea în regiuni până în 27 noiembrie: variații de temperatură și perioadele cu ploi. Prognoza meteo pe două săptămâni Vremea in regiuni pana in 27 noiembrie: variații de temperatura și perioadele cu ploi. Prognoza meteo pe doua saptamani Vremea se racește apoi temperaturile cresc ușor. Sunt anunțate precipitații in special in perioada 17-22 noiembrie și dupa 25 noiembrie. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele doua saptamani, in regiuni din țara. Vremea/prognoza meteo TRANSILVANIA, 14-27 noiembrie In prima saptamana din interval, valorile termice diurne vor avea tendința de […] Citește Vremea in regiuni pana in 27 noiembrie: variații de temperatura și perioadele… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

