- Vremea pe doua saptamani, anunțata de ANM: cand vin frigul și ploile. Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru intrevalul 14-27 octombrie, pentru fiecare regiune in parte

- Vremea va fi neobisnuit de calda pentru aceasta perioada, informeaza ANM ca urmare a unui val de caldura care intra in aceste zile in Romania. Intr-o mare parte a țarii temperaturile vor atinge... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ploile cuprind toata tara, iar temperaturile scad si cu 15 grade in weekend. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), vineri vremea se va raci accentuat si in regiunile sudice, estice si centrale, astfel ca valorile termice diurne se vor situa sub cele caracteristice perioadei.

- Vremea se incalzeste tot mai mult in sudul tarii, in timp ce in nord isi vor face aparitia ploi de scurta durata. Meteorologii anunta luni, 30 septembrie, temperaturi de vara, cu maxime cuprinse intre 30 si 32 de grade in Lunca Dunarii. De miercuri insa, precipitatii puternice pun stapanire pe toata…

- Vremea pe 15 zile. Prognoza meteo ANM 23 septembrie-6 octombrie: unde lovesc ploile și frigul. Afla vremea pe regiuni pentru urmatoarele doua saptamani și ce se intampla cu temperaturile in Romania

- Toamna se instaleaza in Romania! Vremea se racește și vin ploile. Ploile revin in forța incepand de marți, dar spre sfarșit de saptamana vremea se va indrepta. Nopțile viitoare vor fi mai cade decat normalul perioadei, dar in timpul zilei temperaturile vor fi mai mici decat media statistica a acestor…

- Vremea va fi in general frumoasa si va continua sa se incalzeasca. Duminica, cerul va fi variabil, cu unele innorari in special dupa-amiaza in centrul tarii si la munte, unde doar izolat vor fi ploi de scurta durata si descarcari electrice. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a publicat si…

- Caldura insuportabila in sud-estul tarii si furtuni in nord. Aceasta este prognoza meteorologilor pentru urmptoarele zile. Vremea va fi calduroasa, caniculara la amiaza, local in Campia Romana si izolat in rest.