Vremea în noaptea de Înviere. Se anunță 30 de grade în prima zi de Paște Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru municipiul București. In prima zi de Paște, vremea va fi neobișnuit de calda. In noaptea de Inviere insa, se anunța instabilitate atmosferica. Potrivit meteorologilor, in noaptea de sambata spre duminica se vor semnala averse și descarcari electrice. Vantul va sufla slab și moderat, cu unele intensificari in timpul ploilor, dar și pe parcursul zilei de 02 mai, cand viteza la rafala va atinge 35…45 km/h. Temperatura minima va fi de 14…16 grade, iar cea maxima de 29…30 de grade. Prognoza este valabila pentru intervalul 1 mai 2021- 2 mai 2021. The post… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

