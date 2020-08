Vremea în Moldova: Prognoza meteo pentru 13-19 august CHIȘINAU, 13 aug – Sputnik. Maximele termice ale aerului vor fi astazi cu un grad mai mici decat cele de ieri. Se va incalzi pana la +25..+28 de grade Celsius in nord, +26..+29 de grade in centru și +27..+30 de grade in sud. Se va incalzi pana la +25..+28 de gradein nord, +26..+29 de grade in centru și +27..+30 de grade in sud. Cerul va fi parțial acoperit de nori și nu sunt prevazute precipitații. Vantul va sufla din direcția nord-vest, cu o viteza de 3-8 metri pe secunda. Presiunea atmosferica va fi normala. © Photo : SHSPrognoza meteo pentru 13-19 august meteo pentru 13-19 august Pentru vineri, 14 august, meteorologii anunța maxime termice ale aerului la nivelul celor de joi. Vantul iși va schimba… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

