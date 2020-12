Vremea în Moldova de Crăciunul pe nou: Iată prognoza meteo CHIȘINAU, 25 dec – Sputnik. Precipitații slabe, preponderent sub forma de ploi, in toate regiunile sunt anunțate pentru astazi de meteorologi. © Sputnik / Alexander GalperinSteaua de la Betleem care i-a condus pe magi catre Pruncul Iisus: Iata ce era de fapt Noaptea și dimineața, izolat, va fi ceața. Maximele termice ale aerului vor fi de +5..+8 grade Celsius in raioanele de nord, +6..+9 grade in raioanele de centru și +7..+10 grade in raioanele de sud. Presiunea atmosferica va fi scazuta. Vantul va sufla cu o viteza de cel mult 5 metri pe secunda, din sud-est. … Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

