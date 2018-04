Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta vreme frumoasa in minivacanta de 1 Mai, dar si instabilitate atmosferica. Pe litoral se anunta temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate anuntate de meteorologi pentru saptamana viitoare se vor mentine in general si pe timpul minivacantei de 1…

- Vremea de Paște va fi una destul de capricioasa, dar cu evidente imbunatațiri. Temperaturile urca pana la peste 18 grade Celsius in urmatoarele doua saptamani, in cea mai mare parte tarii, insa precipitatiile vor continua sa fie prezente pe arii extinse in majoritatea regiunilor, releva prognoza pentru…

- Vremea se va raci semnificativ in urmatoarele zile, in Capitala, temperatura minima va ajunge si la minus 18 grade, vantul se va intensifica si va amplifica senzatia de rece si va ninge, conform prognozei speciale pentru Bucuresti, publicate de Administratia Nationala de Meteorologie.

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca vremea va fi deosebit de calda si zilele urmatoare, chiar si cu 15 grade mai mult decât ar fi normal pentru aceasta perioada a anului, cu maxime de pâna la 18 grade.