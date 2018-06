Stiri pe aceeasi tema

- De 1 iunie, Ziua Copilului, temperaturile vor fi ridicate, maximele atingand 34 de grade in sudul Olteniei si Munteniei. La mare se asteapta o maxima de 25 de grade, insa la munte se anunta ploi cu descarcari electrice si posibila grindina, anunta Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- De 1 iunie, Ziua Copilului, temperaturile vor fi ridicate, maximele atingand 34 de grade in sudul Olteniei și Munteniei. La mare se așteapta o maxima de 25 de grade, insa la munte se anunța ploi cu descarcari electrice și posibila grindina, anunța Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).„Ziua…

- Meteorologii anunta pentru minivacanta de 1 Mai vreme deosebit de calda in cea mai mare parte a tarii, cu temperaturi care pe timpul zilei vor ajunge si la 30 de grade. Pe litoral, regimul termic va fi apropiat de normalul acestei perioade, cu temperaturi care se vor incadra intre 16 si 20 de grade.…

- Vremea va fi deosebit de cald in urmatoarele doua saptamani, cu temperaturi mult mai diricate decat normalul perioadei. Meteorologii anunta ca pana pe 6 mai va fi vremea in general frumoasa, dar vor fi si perioade cu instabilitate atmosferica. De astfel, pe 1 mai, pe litoral se anunta temperaturi de…

- Minivacanța de 1 Mai aduce vreme de plaja peste tot in țara. Se vor inregistra 30 de grade in multe zone din sud si sud-vest, dar aceste temperaturi sunt record. De 60 de ani nu am mai avut parte de o luna aprilie atat de calduroasa.

- Soare si temperaturi generoase ne promit meteorologii pentru acest weekend. Astazi in Capitala vor fi pana la 24 de grade Celsius.In nordul tarii, pe parcursul zilei termometrele vor indica intre 20 si 23 de grade, iar la sud vor indica pana la 25 de grade Celsius.

- Vremea va deveni instabila in cea mai mare parte a țarii și va fi in continuare mult mai calda decat ar fi normal la aceasta data. Temperaturile maxime se vor incadra intre 9 grade, in Moldova, si 19 grade, in sudul Munteniei. Si in Capitala, cerul va avea innorari temporare, mai accentuate spre seara…

- „Temperaturile vor creste de la o zi la alta. Maine (marti, n.r.) va fi mai rece in Oltenia, Moldova, Muntenia. Apoi, de poimaine, temperaturile vor creste in toata tara si vremea devine calda pentru aceasta perioada, pana spre 16 grade in Banat”, a precizat pentru MEDIAFAX meteorologul de serviciu…