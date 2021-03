VREMEA în MARTIE: O lună caldă, cu temperaturi peste normal, dar săracă în precipitații. Prognoza meteo Luna martie este o luna care de multe ori s-a dovedit a fi una extrem de imprevizibila din punct de vedere a vremii. Mai exact, de la zile de primavara autentica și chiar cu temperaturi spre vara, la ninsori și viscol, uneori nu treceau decat cateva zeci de ore, potrivit romania24.ro. Potrivit estimarilor meteo, luna […] Citește VREMEA in MARTIE: O luna calda, cu temperaturi peste normal, dar saraca in precipitații. Prognoza meteo in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

