- Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele doua saptamani in regiuni din țara. In Transilvania, va ploua, pe arii extinse, dupa 25 septembrie. In Transilvania, pana in 25 septembrie, media regionala a valorilor maxime va fi de 24-26 de grade, caracterizand…

- Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele 4 saptamani in țara. Vremea ramane mai calda decat de obicei in urmatoarele zile, dar sunt anunțate și perioade cu ploi și furtuni. In județul Alba, temperaturile maxime vor fi de 26-29 de grade in aceasta saptamana,…

- Vremea continua sa fie mai calda decat in mod obișnuit in urmatoarele doua saptamani. Vor fi insa și perioade in care temperaturile vor scadea de la 29 de grade la 23-25 de grade Celsius. Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pe regiuni din țara. In Transilvania, prima…

- Administrația Naționala de Meteorologie prezinta prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani. Vremea va fi mai calda decat de obicei pana la finalul lunii septembrie. Și in primele zile din octombrie vor fi temperaturi peste 20 de grade Celsius. In județul Alba, in zonele mai joase, saptamana…

- Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pentru regiuni din țara in urmatoarele doua saptamani. In Transilvania, vremea ramane mai rece decat de obicei pana in 28 august, dupa care se incalzește din nou pana la o medie de 31 de grade Celsius. La inceputul lunii septembrie,…

- Administrația Naționala de Meteorologie prezinta prognoza de vreme pentru urmatoarele 4 saptamani, pana in 7 septembrie. Va fi foarte cald pana spre finalul lunii august. Se mai racorește ușor ulterior. In județul Alba, inceputul de septembrie va fi cu maxime de 27 de grade Celsius. Dupa 5 septembrie…

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis prognoza de vreme pentru urmatoarele doua saptamani in regiuni din țara. Vremea se incalzește, dar vor fi și zile cu ploi sau furtuni. In Transilvania, in prima saptamana, media temperaturilor va fi in creștere, cea a maximelor de la 28 la 31 de grade…

- Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani. Pana in 26 iulie, vremea va fi mai racoroasa decat in mod normal pentru aceasta perioada in jumatatea nordica a țarii și ușor mai cald in sud și sud-est. Vor mai fi cateva zile cu ploi și furtuni,…