- Vremea va fi deosebit de schimbatoare in prima luna calendaristica de primavara, zilele reci si umede alternand cu cele calde si insorite, insa temperatura medie va inregistra o crestere fata de februarie, conform caracterizarii climatice a lunii martie, publicata de

- Vremea se va menține mai calda fața de normalul acestei perioade, cu temperaturi care vor ajunge la 18 grade, insa vor fi și variații de regim termic, potrivit prognozei pentru urmatoarele doua saptamani. Administrația Naționala de Meteorologie a publicat luni prognoza pentru perioada 17 februarie -…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța prognoza de vreme pentru urmatoarele doua saptamani, pana in 23 februarie, in regiuni din țara. In Transilvania, dupa cateva zile cu temperaturi medii de 5 grade, vremea se incalzește pana la valori de 10-12 grade Celsius. Perioadele cu precipitații sunt…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, astazi, o avertizare meteo de ger. Conform meteorologilor, vremea se va raci considerabil, iar temperaturile vor atinge chiar si -22 de grade Celsius....

- Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 06-02-2020 Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textelor și harții; Fenomene : conform textelor și harții; Mesaj : ACTUALIZARE MESAJ 1 AVERTIZARE METEOROLOGICA COD PORTOCALIU Interval de valabilitate: 06 februarie,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut publica prognoza meteo pana pe 2 martie 2020. Astfel, in ultima luna calendaristica de iarna, temperaturile vor fi mai ridicate decat de obicei pentru luna februarie, dar vor fi și mai multe precipitații, anunța meteorologii.

- Iarna loveste Romania. Temperaturile scad in majoritatea regiunilor, iar ninsoarea, viscol la munte, precipitatiile mixte si poleiul se vor semnala in toata tara. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a anuntat si cum va fi vremea pana pe 3 februarie.

- Ziarul Unirea Cum va fi VREMEA de CRACIUN ȘI REVELION 2019. Se anunța temperaturi pozitive și fara precipitații Incepand de luni, 9 decembrie, vremea se incalzește fiind anunțate temperaturi mai ridicate decat cele specifice acestei perioade. Meteorologii spun ca sunt șanse mici sa ninga de Craciun…