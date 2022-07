VREMEA în luna AUGUST: temperaturi maxime și precipitații. Condiții meteo în ultima lună de vară 2022 VREMEA in luna AUGUST: temperaturi maxime și precipitații. Condiții meteo in ultima luna de vara 2022 Vremea devine mai suportabila, din punct de vedere al temperaturilor maxime, in luna august. Va fi in continuare cald, dar cu maxime in jur de 30 de grade Celsius. Mai racoros va fi dupa 19 august, cand sunt anunțate și ploi și furtuni, in Transilvania și in nord-est. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat […] Citește VREMEA in luna AUGUST: temperaturi maxime și precipitații. Condiții meteo in ultima luna de vara 2022 in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

