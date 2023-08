Stiri pe aceeasi tema

- Ploi torentiale descrise de salvatori ca fiind de proportii ”biblice” au lovit vineri, 4 august, nordul si vestul Sloveniei, perturband traficul si provocand pene de curent, in timp ce oamenii a trebuit sa fie evacuati cu elicopterele din unele zone, relateaza Reuters. Agentia de Mediu din Slovenia…

- LIVE VIDEO: Festivalul Internațional de Folclor Aiud 2023. Spectacolul de gala din ultima seara a evenimentului Duminica seara, la Aiud, s-a desfașurat spectacol de gala in cadrul Festivalului Internațional de Folclor, ediția 2023. Participa ansambluri din Croația, Polonia, Serbia, Macedonia de Nord,…

- Meteorologii din toata Europa au refacut harțile și vin cu prognoze de coșmar. La noi, cele mai afectate zone sunt cele din sudul și sud-vestul țarii. De asemenea, disconfortul termic va fi unul uriaș, iar in marile orașe temperaturile resimțite vor depași chiar și 50 de grade.Medicii recomanda varstnicilor…

- Meteorologii anunța ca in urmatoarele patru saptamani vremea va fi deosebit de calda in toata țara. Cantitațile de precipitații vor fi diferite in funcție de regiuni, informeaza Mediafax. In saptamana 10-17 iulie, valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe…

- Seful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, a afirmat, la Conferinta sefilor Apararii din Europa Centrala, ca evenimentul a urmarit realizarea unei abordari militare armonizate pe flancul estic. "Regiunea Marii Negre este o zona de interes strategic pentru NATO. Prezenta consistenta…

- Parlamentul Republicii Moldova va gazdui Reuniunea Comitetului Parlamentar al Dimensiunii Parlamentare a Inițiativei Central Europene (DP a ICE). Evenimentul va avea loc in data de 23 mai. La reuniune, vor participa reprezentanți ai 11 țari membre ale organizației: Albania, Bosnia și Herțegovina, Cehia,…

- Meteorologii ANM anunța o schimbare majora a vremii, dupa cateva zile cu temperaturi de primavara. In Moldova și in Transilvania temperaturile vor fi unele de iarna, in timp ce in zonele din sud-vest se vor menține temperaturi de primavara."Daca este sa vorbim despre aceste manifestari de instabilitate…