- O furtuna de zapada, denumita de specialisti Arwen, a blocat duminica peste o suta de drumuri din nordul Spaniei, iar masinile de mare tonaj nu au mai putut circula. Meteorologii spun ca se asteapta ca efectele furtunii, care afecteaza aproape toata tara, sa se faca simtite in continuare.

- Italia și Portugalia nu au obținut calificarea directa la Campionatul Mondial de fotbal din 2022, iar acum vor fi nevoite sa joace în barajul pentru competiția din Qatar. Ultimele doua campioane ale Europei au fost capi de serie la tragerea la sorți care a avut loc la Zurich și se pot întâlni…

- Tragerea la sorți a meciurilor de baraj pentru calificarea la Campionatul Mondial din Qatar are loc acum. Serbia, Spania, Elveția, Franța, Belgia, Danemarca, Olanda, Croația, Anglia și Germania sunt echipele din Europa deja calificate la Campionatul Mondial din Qatar. Romania a ratat la mustața prezența…

- Roberto Rosetti, italianul care conduce Comisia de Arbitri a forului continental, admite ca „actuala interpretare a legii pare in conflict chiar cu spiritul legii”. S-a discutat mult dupa finala Ligii Națiunilor. Pe 10 octombrie, Franța a cucerit trofeul, 2-1 in finala cu Spania, dar golul victoriei…

- Liderii Uniunii Europene nu au reușit sa se ințeleaga in legatura cu dezvoltarea unei forțe independente de aparare, in ciuda presiunilor facute de Franța, mai ales dupa criza submarinelor și tensiunile cu Statele Unite. Liderii care s-au intrunit marți in Slovenia s-au imparțit in statele estice, tematoare…

- Sankt Petersburg, fosta capitala imperiala a Rusiei, va gazdui nunta unui descendent al familiei regale ruse pentru prima data de la executarea fostului țar Nicolae al II-lea și a familiei sale de catre bolșevici în urma cu peste 100 de ani, relateaza Reuters.Marele Duce George Mihailovici…

- Un grup de alpiniști ruși care cobora muntele Elbrus din Rusia, cel mai inalt masiv din Europa, a fost surprins de vanturi puternice si caderi masive de zapada. Cinci membri ai grupului si-au pierdut viata, iar alți 14 au fost salvați de pe acest masiv din Caucaz in condiții extreme și la temperaturi…

- Meteorologii au emis o informare meteo de vreme deosebit de rece și ninsori la altitudini mari. Vor fi și intensificari ale vantului. Pana joi, 23 septembrie, la ora 10.00, la munte, in general la altitudini mai mari de 1700 m, vor fi precipitații sub forma de lapovița și ninsoare moderate cantitativ,…