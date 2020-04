Vremea in Dobrogea. Se incalzeste pana pe 1 mai. Cand vin ploile la malul marii Pana in data de 01 mai, vremea fi in incalzire, astfel ca, in special in zona continentala, temperaturile se vor situa peste cele normale ale perioadei, cu medii ale maximelor de 20...25 de grade; valori mai scazute se vor inregistra cu precadere in primele zile pe litoral. Minimele termice vor fi de 8...12 grade.Racirea vremii ce se va resimti in 02 si 03 mai va determina valori diurne usor sub mediile multianuale, de 16...18 grade, mediat regional. Ulterior vremea se va incalzi din nou, estima ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

