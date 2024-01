Vremea in Dobrogea: Cum se schimba temperaturile si conditiile meteorologice in intervalul 12-13 ianuarie 2024? Prognoza meteorologica pentru intervalul 11.01.2024 ora 08:00 12.01.2024 ora 08:00, arata ca vremea se va incalzi fata de ziua precedenta, si va deveni normala termic. Astfel, temperaturile maxime se vor incadra intre 2 si 5 grade, iar cele minime intre 5 si 1 grad. Cerul va fi variabil, cu unele innorari noaptea, cand, pe arii restranse, va ninge slab. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari trecatoare pe litoral si in delta.Dimineata si noaptea vor fi conditii de ceata asociata cu de ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

