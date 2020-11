Vremea în decembrie. Meteorologii anunță temperaturi maxime mai mari decât dele obișnuite. Prognoza meteo lunară Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a transmis prognoza de vreme pe patru saptamani, pana in 28 decembrie. Daca in primele 6 zile ale primei luni de iarna va fi mai frig, dupa 7 decembrie temperaturile vor fi mai mari decat cele normale ale perioadei. Saptamana 30 noiembrie – 6 decembrie Valorile termice vor fi ușor […] Citește Vremea in decembrie. Meteorologii anunța temperaturi maxime mai mari decat dele obișnuite. Prognoza meteo lunara in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani in țara, pana in 21 decembrie. Pana la finalul lunii noiembrie se incalzește ușor, cu maxime de 9-10 grade Celsius in unele zone mai joase. Vremea ramane rece noaptea cu temperaturi negative. Decembrie…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat prognoza pentru perioada 16-29 noiembrie. Meteorologii anunta ca in primele zile ale intervalului valorile termice se vor situa in general peste mediile multianuale, cu maxime la nivelul regiunii in jur de 12 grade si minime de 4...6 grade. Dupa 20 noiembrie,…

- Meteorologii anunța ca, dupa o perioada de cateva zile in care vremea se va menține mai calda decat cea obișnuita pentru aceasta perioada, va avea loc o racire accentuata, incepand cu data de 20 noiembrie. De asemenea, ANM anunța ploi in perioada 21-24 noiembrie. Administratia Nationala de…

- Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani, pana in 14 decembrie. Dupa vreme ușor mai calda in unele zone de saptamana aceasta, temperaturile scad și sunt posibile ploi și ninsori. In județul Alba, temperaturile maxime in aceasta saptamana…

- Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pentru perioada 26 octombrie – 23 noiembrie. Temperaturile vor fi ușor mai ridicate fața de cele obișnuite, in urmatoarele doua saptamani. Dupa 15 noiembrie sunt posibile ninsori. In județul Alba, maximele vor fi intre 14 și 18 grade…

- Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele 4 saptamani, pana in 16 noiembrie. In urmatoarele 14 zile, temperaturile maxime vor fi, in general, ușor mai mari fața de cele obișnuite pentru acest interval. Apoi se vor stabiliza la cele specifice lunii noiembrie.…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza. Vremea se schimba iar in București și in țara. Care sunt maximele și minimele din perioada urmatoare? Alerta meteo ANM: Vremea se schimba iar Meteorologii anunța ca temperaturile cresc! Maximele cresc ușor fața de cele…

- Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele doua saptamani, pana in 27 septembrie, in regiuni din țara. In Transilvania, vremea se racește dupa 18 septembrie și se incalzește apoi ușor, dupa 20 septembrie. Sunt posibile ploi in intervalul 17-18 septembrie.…