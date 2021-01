Vremea în curs de încălzire Vineri, zi mohorata cu precipitații. Soarele rasare la ora 07:52. In general, temperaturile sunt in creștere. Pe timpul nopții se vor inregistra precipitații, pe alocuri, sub forma de ninsoare care se va transforma in lapovița și ploi favorizand spre dimineața formarea poleiului. Pe timpul zilei va ploua pe arii extinse, La munte va continua sa ninga, iar vantul va sufla tare spulberand zapada. Soarele va apune la ora 17:30. Temperaturile zile se vor situa intre -2 și 3 grade. Sambata, temperaturile continua sa creasca. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

