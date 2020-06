Stiri pe aceeasi tema

- Instabilitatea atmosferica va fi accentuata in București in urmatoarele trei zile, iar aversele prognozate vor avea caracter torențial, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. In intervalul 16...

- Instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata incepand de miercuri seara la nivelul Capitalei, cu averse, descarcari electrice, vijelii si grindina, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).

- Instabilitatea atmosferica in Bucuresti se va accentua treptat si vor fi intervale in care vor fi averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, grindina si vijelii, in intervalul i iunie, ora 10:00 - 3 iunie, ora 23:00, potrivit estimarilor Administratiei Nationale de…

- Meteorologii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis, luni, prognoza pentru Capitala și avertizeaza ca pana miercuri sunt posibile ploi torențiale mai ales dupa-amiaza și seara....

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, doua atentionari Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, valabile pana joi seara, in prima faza, in sapte judete, iar ulterior in peste trei sferturi din tara, inclusiv in Municipiul Bucuresti.

- Vremea se va raci in București, incepand de vineri de la pranz, și va bate vantul, anunța Administrația Naționala de Meteorologie intr-o prognoza speciala pentru Capitala, valabila pana sambata dimineața.

- Vremea rece se mentine in urmatoarele zile, iar din 26 aprilie se intorc ploile. Dupa valul de aer polar, meteorologii anunta saptamana viitoare inca un episod de vreme rea. Pana pe 3 mai, conform prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), vom avea parte de temperaturi oscilante in toate…

Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța, miercuri dimineața, referitor la evoluția norului de fum din zona Periș, ca circulația aerului va fi relativ slaba, și se va realiza predominantdinspre est-nord-est catre vest-sud-vest.