Stiri pe aceeasi tema

- Valorile termice diurne se vor situa intre 3 și 11 grade Celsius, iar spre seara minimene vor cobori pana la -3 grade Celsius. In regiunile montane, vantul va sufla in rafale.Meteorologii au anunțat ca vremea va fi schimbatoare. In regiunea de vest și de nord a țarii sunt șanse mari de ploaie, in timp…

- Temperaturile vor crește treptat din acest weekend, iar luni vor atinge chiar și 10 grade in anumite regiuni, ceea ce este dublu fața de media normala pentru prima treime din decembrie, a afirmat meteorologul de serviciu al Administrației Naționale de Meteorologie, petnru Libertatea. Intreaga țara s-a…

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 02.12.2023 ORA 12:00 - 03.12.2023 ORA 08:00Vremea va fi mult mai calda decat in mod obișnuit pentru aceasta data. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 18 grade, iar cea minima va fi de 7...9…

- Temperaturile in timpul zilei vor fi pozitive, de pana la 10 grade la inceputul lunii decembrie, apoi devin obișnuite pentru ultima luna calendaristica. Nopțile vor fi geroase, cu temperaturi negative.Banat Pe parcursul primei saptamani, regimul termic va fi caracterizat de alternanțe importante…

- Potrivit ANMH, prognoza meteorologica pentru urmatoarele 48 de ore anunta o vreme normala pentru aceasta perioada a anului Astfel, pentru intervalul 13.11.2023 ORA 08:00 14.11.2023 ORA 08:00, vremea va fi in general inchisa. Temperaturile maxime se vor situa intre 11 si 14 grade, iar cele minime intre…

- Meteorologul ANM Oana Paduraru a venit, la Realitatea PLUS, cu cele mai noi vești in ceea ce privește evoluția vremii in perioada urmatoare:„Cred ca era timpul sa ajungem si la acest moment, si anume la temperaturi apropiate in sfarsit de cele normale pentru perioada in care ne aflam. Ploile si precipitatiile…

- Vine frigul! Temperaturile scad simțitor și sunt anunțate ploi. Prognoza meteo in weekend, 6-8 octombrie Vremea in Alba, in weekend 6-8 octombrie 2023: temperaturile scad destul de mult in acest sfarșit de saptamana. Temperaturile maxime nu vor mai depași 21 de grade in unele zone, pe parcursul zilelor…

- Vremea se racește in Capitala, Temperaturile vor fi in scadere și vor aparea ploile sub forma de averse insoțite de descarcari electrice, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).