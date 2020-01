Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo pentru București, sambata, 14 decembrie. Temperaturile incep sa creasca incepand cu ziua de maine, ajungand sa fie cu 10 grade mai ridicate decat ar fi normal in aceasta perioada. Cerul se va menține predominant noros, iar vremea va fi inchisa, insa sunt șanse mari sa scapam de ploile…

- Iarna și-a intrat serios in drepturi. Temperaturile se mențin, in continuare scazute, dar este perfect normal pentru normalul perioadei. In unele zone deja și-au facut apariția primele zapezi, mai ales in regiunile de munte.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a actualizat, joi, prognoza pentru București, iar de vineri sunt anunțate ploi in timpul zilei și condiții de lapovița in timpul nopții. Temperaturile maxime, in weekend, vor fi de 5 - 6 grade in Capitala.Potrivit ANM, in cursul zilei de joi, vremea…

- Prognoza meteo pentru București, vineri, 15 noiembrie. Deși temperaturile scad puțin, comparativ cu valorile de care am avut parte in restul saptamanii, va continua sa fie mult mai cald decat ar fi normal in aceasta perioada.

- VREMEA. Prognoza meteo pentru miercuri, 13 noiembrie 2019. Regimul termic va fi in continuare caracterizat de valori mult mai ridicate decat cele climatologic specifice datei. Cerul va avea innorari in cea mai mare parte a tarii, mai accentuate in jumatatea de vest, unde va ploua. Ploile vor fi mai…

- Vremea va fi deosebit de frumoasa și la inceputul acestei saptamani. Temperaturile sunt anormal de ridicate pentru aceasta perioada a anului, cu maxime care ajung și pana la 25 de grade. Așa ca sunt vești excelente pentru cei care au planuit activitați in aer liber.

- Prognoza in București, duminica, 20 octombrie. Deși in calendare este, oficial, toamna, locuitorii Capitalei au parte de zile insorite, ca in iunie! Temperaturile se anunța a fi extrem de placute, cu maxime ce vor ajunge pana la 23 de grade Celsius, iar minimele vor fi de 9 grade.

- Vremea va fi frumoasa in acest week-end. Sambata, temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 17 și 25 de grade Celsius. . Cerul va fi senin, iar vantul va sufla slab, spun meteorologii, conform Mediafax. Cerul se menține senin și la noapte. Temperaturile minime vor avea valori cuprinse intre 3 și 15…