Vremea în București: Vânt puternic, posibile ninsori și scădere bruscă a temperaturilor Meteorologii au emis, luni, o prognoza speciala pentru București. Potrivit ANM, in urmatoarele zile temperaturile scad semnificativ, iar vantul va amplifica senzația de frig. Sunt așteptate și precipitații sub forma de ploaie, lapovița și posibile ninsori. De luni dimineața pana marți dimineața, vremea ramane inchisa. Pe parcursul zilei trecator va ploua slab, iar noaptea se pot semnala precipitații sub forma de lapovița și ninsoare. Vantul se va intensifica, mai ales dupa orele amiezii, astfel ca va avea rafale ce vor atinge 50…55 km/h, amplificand senzația de frig. Temperatura maxima va fi de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, luni, o prognoza meteo speciala pentru Bucuresti. In urmatoarele zile temperaturile vor scadea semnificativ si va fi vant puternic. Sunt asteptate si precipitatii, sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare.

- Meteorologii au emis, luni, o prognoza speciala pentru București. Potrivit ANM, in urmatoarele zile temperaturile scad semnificativ, iar vantul va amplifica senzația de frig. Sunt așteptate și precipitații sub forma de ploaie, lapovița și posibile ninsori.

- Dupa cateva zile de vreme mult prea calda pentru normalul perioadei, in Capitala vine gerul. In weekend, vremea va fi inchisa și temporar se vor semnala precipitații slabe in București, anunța meteorologii. Precipitațiile vor fi mai ales sub forma de lapovița și ninsoare, in dimineața zilei de 08 ianuarie…

- Meteorologii au emis o prognoza meteo speciala pentru Capitala, valabila pentru maine. Va fi neobișnuit de cald pentru luna ianuarie, avertizeaza ANM. La noapte cerul va fi variabil, vantul va sufla slab pana la moderat, iar temperatura minima va fi de 2-4 grade. Maine, vremea va fi frumoasa și deosebit…

- Meteo. Val de ninsori si frig peste Romania. Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta perioada in prima jumatate a lunii decembrie, iar apoi vor reveni la normal, informeaza Administrația Naționala de Meteorologie. Temperaturile cresc la inceputul saptamanii 6-12 decembrie,…

- Vremea se racește marți și va ajunge la 10 grade miercuri in Capitala, potrivit prognozei speciale pentru București publicata de Administrația Naționala de Meteorologie. Astfel, de marți dimineața pana miercuri la ora 8.00, vremea se va raci accentuat, astfel incat temperatura maxima va fi…

- Penultima zi din aceasta luna, luni, 29 noiembrie, aduce schimbari de temperatura majore. Meteorologii au anunțat prognoza pentru inceputul acestei saptamani. Potrivit informațiilor emise de ANM, astazi vor avea loc ploi slabe in regiunile sudice ale țarii, lapovița in nord-vestul și centrul Romanei…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a informat ca un ciclon mediteranean va lovi puternic Romania in urmatoarele zile. Astfel, acesta va aduce precipitatii abundente, dar si valori termice scazute. Marti, 12 octombrie, se mai raceste fata de zilele anterioare. Conform Administratiei Nationale…