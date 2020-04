Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ca vremea va fi, in general, frumoasa in Bucuresti, in urmatoarele doua zile, insa vantul va atinge la rafale viteze de pana la 65 km/ora, iar temperatura maxima nu va depasi 17 grade Celsius. Conform estimarilor, pentru intervalul 5 aprilie, ora 8:00 - 6 aprilie, ora 9:00, vantul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru perioada 17 - 29 martie 2020. In primele zile din intervalul prognozat vremea se va incalzi usor, temperaturile maxime atingand 18 grade Celsius in jurul datei de 20 martie. Ulterior, vremea se va raci si nu vor mai fi variatii…

- Vremea se racește considerabil, joi, in București. Dupa cateva zile de temperaturi de primavara, de aproape 20 de grade, joi maximele vor ajunge la cel mult 10 grade Celsius. Vremea se va raci in Bucuresti pe parcursul zilei de joi, iar temperatura maxima va cobori spre 10 - 12 grade, de la 18 - 20…

- Vremea a fost luni ușor mai calda decat decat normalul termic al perioadei. Cerul a fost variabil, cu unele innorari in prima parte a zilei cand pe arii relativ extinse s-au semnalat ploi care au avut și caracter de aversa. La munte a nins. Cantitatea maxima de apa inregistrata a fost de 4.5 l/mp la…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a actualizat, duminica, prognoza speciala pentru Capitala și anunța pentru ziua de luni vant cu rafale de 60 km/h, dar și temperaturi maxime de 14 grade.Actualizarea vizeaza perioada duminica ora 11.00 - luni ora 18.00. Citește și: Oreste…

- Vremea va fi deosebit de calda in acest sfarșit de saptamana, termometrele urmand sa indice chiar și 17 grade in Capitala, potrivit prognozei transmise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), potrivit Mediafax.Sambata, vremea va deveni deosebit de calda pentru aceasta perioada.…

- Chiar daca ne aflam in plina iarna, specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie anunta o schimbare brusca a temperaturii care va aduce, joi, 23 ianuarie, maxime putin peste cele normale perioadei in care ne aflam, datorira unui aer tropical care va lovi Romania. Temperaturile maxime vor…

- Vremea se racește in urmatoarele ore, in București, cand sunt anunțate depuneri de polei. Saptamana viitoare, insa, temperaturile din termometre ar putea sa ajunga chiar și la 9 grade Celsius, potrivit Administrația Naționala de Meteorologie.