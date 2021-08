Vremea în Bucureşti: Temperaturile se mențin ridicate Pana miercuri dimineata, temperaturile vor continua sa fie ridicate in Capitala si vor ajunge pana la 33 de grade, anunta Administratia Nationala de Meteorologie in prognoza speciala pentru Bucuresti. In intervalul marti ora 3.00 – miercuri ora 10.00, vremea se va mentine in general frumoasa si va fi calduroasa dupa-amiaza, in Bucuresti. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima de marti (24 august) va fi de 32…33 de grade, iar cele minime vor fi de 16…19 grade. The post Vremea in Bucuresti: Temperaturile se mențin ridicate appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

