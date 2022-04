Vremea în Bucureşti: Ploi torenţiale, descărcări electrice şi vijelii Meteorologii au emis, miercuri, prognoza speciala pentru Bucuresti, avertizand ca de miercuri pana joi seara vor fi perioade cu ploi torentiale, descarcari electrice si vijelii. Temperatura minima coboara la 10 grade. In intervalul miercuri ora 12.00 – joi ora 23.00, cerul va prezenta innorari temporare si incepand din seara zilei de miercuri vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse, posibil cu caracter torential, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

