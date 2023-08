Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, joi dimineața, o noua avertizare cod galben de vreme severa. De astazi, de la ora 10.00, pana diseara, este valabila o alerta de ploi torențiale și vijelii. Vor fi afectate 26 județe, total sau parțial. In București, meteorologii anunța vreme calda cu…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindina pentru mai multe zone din Romania. Vremea rea se raspandește in cea mai mare parte a țarii. Iata unde se vor acumula cantitați mari de apa.

- Vremea va deveni caniculara in Bucuresti, pe parcursul zilei de duminica, cu o maxima termica de 35...36 de grade si disconfort termic in crestere, se arata in prognoza speciala pentru Capitala publicata de Administratia Nationala de Meteorologie.

- Vremea va fi instabila in Bucuresti pe parcursul zilei de vineri, cu innorari temporar accentuate, averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si posibil vijelie si grindina, potrivit ANM.Progonoza emisa de Administratia Nationala de Meteorologie este valabila de vineri…

- Vremea se anunța capricioasa, in orele urmatoare, in mai multe zone ale țarii. Meteorologii au emis avertizari COD PORTOCALIU și GALBEN, de instabilitate atmosferica, pentru mai multe regiuni, fiind prognozate averse torențiale, vijelii, dar și grindina. COD GALBEN pana sambata dimineața Avertizarea…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru ziua de joi, 29 iunie 2023. In intervalul 27 iunie - 28 iunie vor fi perioade cu averse, descarcari electrice, izolat grindina si local intensificari ale vantului, cu viteze de 45...55 km/h. Astfel de manifestari se vor semnala…

- Meteorologii anunța noi manifestari specifice instabilitații atmosferice, in mai multe zone din țara, in perioada urmatoare. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marți dimineața o informare meteo și o atenționare tip COD GALBEN, de instabilitate atmosferica. Informare meteo pana miercuri,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabila pe parcursul zilei in 21 de judete si in Capitala. Astfel, intre orele 10:00 – 22:00, local, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica in Carpatii Orientali,…