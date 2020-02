Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile in Capitala vor marca o scadere de la o zi la alta, incepand de vineri seara, ajungandu-se la minime de minus 2 grade, iar de sambata vor cadea precipitatii mixte si, ulterior, sub forma de ninsoare, potrivit unei prognoze meteorologice speciale pentru municipiul Bucuresti, emisa de…

- Prognoza meteo in București, joi, 19 decembrie. Maine, ca și azi, locuitorii din Capitala se vor lovi de niște temperaturi mult mai ridicate decat ar fi obișnuit in aceasta perioada. Maxima va fi cu 10 grade mai mare decat media normala, iar pana și noaptea va aduce niște valori atipice.

- Prognoza meteo in București, vineri, 13 decembrie. Vremea la final de saptamana se anunța inchisa și friguroasa. Iși vor face apariția și precipitații, care vor lua uneori și forma de lapovița.

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis prognoza meteo pentru azi, 22 noiembrie. Gradele extrem de scazute din Capitala au surprins pe toata lumea. Iata care sunt maximele indicate pentru vineri! Prognoza meteo pentru București, vineri, 22 noiembrie Specialiștii de la Administrația…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a actualizat, joi, prognoza pentru București, iar de vineri sunt anunțate ploi in timpul zilei și condiții de lapovița in timpul nopții. Temperaturile maxime, in weekend, vor fi de 5 - 6 grade in Capitala.Potrivit ANM, in cursul zilei de joi, vremea…

- Prognoza meteo in București, joi, 14 noiembrie. Vremea din Capitala va fi in continuare una bizara, care ii cam face pe meteorologi sa fie in alerta. Valorile termice se vor menține cu mult peste temperaturile tipice acestei perioade, iar iarna nu da semne ca ar vrea sa revina prea curand.

- Prognoza meteo pentru miercuri, 13 noiembrie. Continua sa fie la fel de cald de in ultimele cateva zile, cu valori mult peste media obișnuita acestei perioade. Bucureștenii vor avea parte de temperaturi peste 20 de grade și se vor lovi de intoarcerea ploilor.

- Prognoza meteo pentru București, luni, 11 noiembrie. Se anunța inca o zi insorita pentru locuitorii din Capitala, iar iarna nu prea da semne ca ar vrea sa vina mai devreme in acest an. Se vor atinge aproape 20 de grade, cu mult peste media care ar fi obișnuita in aceasta perioada.