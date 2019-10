Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo 4 octombrie. Scaderi dramatice ale temperaturile in toata tara! In unele regiuni, chiar si cu aproape 20 de grade Celsius. Aversele de ploaie si furtunile isi fac de cap in Romania, la sfarsit de saptamana.

- Vremea pe șapte zile. Vremea in București și in Romania 30 septembrie-7 octombrie. Prognoza meteo in București și in țara aduce vreme schimbatoare saptamana viitoare. Cum vor oscila temperaturile și in ce zile va ploua

- Prognoza meteo 19 septembrie. Valul de aer polar venit din nordul continentului isi spune cuvantul! In majoritatea regiunilor tarii, temperaturile continua sa scada. In noaptea de joi, 19 septembrie, valorile ajung pana la 3 grade Celsius!

- Prognoza meteo 13 septembrie. Vineri, 13 septembrie, in Romania, termometrele vor arata valori ceva mai mare decat zilele trecute, apropiindu-se chiar de 30 de grade Celsius. In continuare, toamna intarzie sa puna stapanire pe teritoriul tarii noastre.

- Prognoza meteo 12 septembrie. Joi, 12 septembrie, in Romania, meteorologii anunta ca termometrele vor arata valori curprinse intre 26 si 28 de grade Celsius. Norii isi vor face simtita prezenta, dar nici vorba de precipitatii. In continuare, toamna se lasa asteptata, desi ne apropiem de mijlocul lunii…

- Prognoza meteo 1 septembrie. Teoretic, de duminica vine toamna! Practic, se vor mai inregistra temperaturi caniculare in Romania, in primele zile ale lunii. Apoi, meteorologii anunța ca, pentru ca vara se prelungește astfel, se vor forma cicloane și vor aparea din nou furtuni.

- Prognoza meteo 28 august. Ultima saptamana a verii aduce in Romania temperaturi caniculare! Termometrele vor arata pana la 33 de grade Celsius in mai multe regiuni ale țarii. In partea de Vest a Romaniei, cerul va fi noros.

Vremea va continua sa fie caniculara la nivelul Capitalei, in urmatoarele doua zile, insa incepand din dimineata zilei de joi isi vor face aparitia fenomenele de instabilitate atmosferica, se arata in prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), publicata marti.