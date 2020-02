Stiri pe aceeasi tema

- Vremea in weekend va fi frumoasa, cu temperaturi mai ridicate in timpul zilei decat normalele acestei perioade. Vor fi pana la 14 grade sambata și duminica in țara, in timp ce in București se așteapta maxime de pana la 10 grade.Temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre 1 și 11 grade, iar…

- Prognoza meteo pentru București, miercuri, 22 ianuarie. Cresc ușor temperaturile, ca urmare a acțiunii unui val de aer tropical care ne indreapta mai degraba spre niște valori caracteristice lunilor de primavara.

- Prognoza meteo pentru București, joi, 16 ianuarie. Deși temperaturile de miercuri au fost mai apropiate de norma climatologica tipica acestei perioade, vremea se va incalzi din nou spre sfarșit de saptamana. Valoarea maxima a zilei de joi se va dubla, astfel incat vom avea din nou temperaturi anormal…

- Prognoza meteo pentru București, vineri, 10 ianuarie. Dupa ce am avut de tras cu temperaturi scazute și un ger cu temperaturi negative, mai ales pe timpul nopții, urmeaza sa avem parte de un final de saptamana cu temperaturi aproape de 10 ori peste media normala acestei perioade.

- Vreme de primavara, in urmatoarele zile in județul Alba. Temperaturile sunt in urcare și vor ajunge la valori maxime de 14 grade Celsius. Sunt anunțate și cateva ploi și posibile ninsori, insa doar la altitudini mai mari. La munte, valorile maxime vor fi de 7 grade la Oașa și 20 grade la Arieșeni. Va…

- Potrivit meteorologilor, ziua de joi va fi una ploioasa in majoritatea regiunilor. Temperaturile sunt in ușoara scadere dar raman peste normalul acestei perioade. Afla prognoza meteo pentru București. Vremea 12 decembrie 2019.

- Iarna și-a intrat serios in drepturi. Temperaturile se mențin, in continuare scazute, dar este perfect normal pentru normalul perioadei. In unele zone deja și-au facut apariția primele zapezi, mai ales in regiunile de munte.

- Prognoza meteo pentru București, vineri, 15 noiembrie. Deși temperaturile scad puțin, comparativ cu valorile de care am avut parte in restul saptamanii, va continua sa fie mult mai cald decat ar fi normal in aceasta perioada.