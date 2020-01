Stiri pe aceeasi tema

- Vremea continua sa fie deosebit de calda in urmatoarea perioada, cu valori care vor bate recordul. Meteorologii anunta un weekend insorit, o vreme de primavara in luna ianuarie, iar despre ninsori si viscol nu sunt sanse in urmatoarea perioada. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre…

- Prognoza meteo pentru București, luni, 23 decembrie. Dupa ce am traversat o perioada cu temepraturi in continua creștere, mult peste valorile normale in acest interval, se pare ca vremea intra intr-un treptat proces de racire.

- Prognoza meteo pentru București, vineri, 6 decembrie este una deosebit de imbucuratoare. In Capitala vor fi maxime de pana la 6 grade Celsius, anunța meteorologii și chiar și soarele iși va face apariția pe cer!

- Prognoza meteo 29 noiembrie. Soarele razbate din nori in aceasta zi, in majoritatea regiunilor tarii! Vineri, 29 noiembrie, romanii se vor bucura de vreme frumoasa pentru aceasta perioada. De zilele urmatoare insa, iarna isi intra total in drepturi.

- Prognoza meteo 25 noiembrie. Ultima saptamana din luna noiembrie vine cu temperaturi specifice acestei perioade. In majoritatea regiunilor, valorile continua sa scada drastic. Avem și o veste buna! Aversele de ploaie incep sa paraseasca teritoriul Romaniei.

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis prognoza meteo pentru azi, 22 noiembrie. Gradele extrem de scazute din Capitala au surprins pe toata lumea. Iata care sunt maximele indicate pentru vineri! Prognoza meteo pentru București, vineri, 22 noiembrie Specialiștii de la Administrația…

- Prognoza meteo 31 octombrie. Temperaturile scad in continuare in majoritatea regiunilor tarii. Joi, 31 octombrie, maxima anuntata pe timpul zilei este de 10 grade Celsius. Noaptea, va fi extrem de frig, fiind asteptate valori de pana la -1 grad Celsius. Luna noiembrie vine cu gerul!

- Prognoza meteo pentru București, duminica, 27 octombrie. Vremea se menține racoroasa și placuta și la final de weekend. Meteorologii anunța ca va fi destul de cald, insa nu la fel de cald ca in zilele trecute.