- PROGNOZA METEO. Vremea se incalzeste usor in urmatoarele zile in majoritatea zonelor din tara. Pana in 29 noiembrie, temperaturi maxime vor fi in crestere, iar vineri pot atinge chiar si 16…17 grade in vest si in sud-vest. SE anunta o incalzire a vremii si in Capitala. Valorile termice se vor situa…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a actualizat, joi, prognoza pentru București, iar de vineri sunt anunțate ploi in timpul zilei și condiții de lapovița in timpul nopții. Temperaturile maxime, in weekend, vor fi de 5 - 6 grade in Capitala.Potrivit ANM, in cursul zilei de joi, vremea…

- Vremea se raceste semnificativ in Capitala pana sambata, temperaturile urmand sa coboare pana la 0 grade noaptea. Mai exact, maine maxima va fi de 10-11 grade, iar minima din noaptea de joi spre vineri se va situa in jur de 3 grade. Pentru vineri se anunta o maxima de 4-6 grade, iar noaptea de vineri…

- Vremea se mentine calda in Bucuresti in urmatoarele trei zile, cu maxime cuprinse intre 17 si 22 de grade Celsius si, din din a doua parte a zilei de joi, vor aparea ploi slabe, se arata in prognoza publicata, marti, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), potrivit Agerpres. Conform estimarilor,…

- Prognoza meteo pentru Capitala, 4 noiembrie, luni este una imbucuratoare! Locuitorii din București vor avea parte de temperaturi maxime de pana la 17 grade și ziua se anunța a fi una atipica pentru aceasta toamna.

- Prognoza in București, luni, 21 octombrie. Locuitorii Capitalei au parte de cea mai blanda și calduroasa toamna din ultimii ani! In aceasta zi, maximele vor ajunge pana la 25 de grade Celsius, cerul va fi senin, iar seara va fi una deosebit de placuta pentru plimbari in aer liber. Minimele vor ajunge,…

- Prognoza meteo iarna 2019: Cum va fi vremea de Craciun și Revelion. Luna decembrie, prima luna de iarna va avea temperaturi relativ ridicate: media valorilor termice la București va fi de 5-7 grade C, iar minimele vor cobori pana la -6 grade C.

- Prognoza meteo in București, luni, 30 septembrie. Deși ne vom afla in ultima zi a lunii septembrie, acest lucru nu va fi deloc resimțit in aer. Meteorologii anunța valori care vor trece de 30 de grade in unele zone, inclusiv in Capitala.