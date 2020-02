Stiri pe aceeasi tema

- Inceputul lunii februarie vine cu temperaturi mai scazute decat in ultima perioada, insa normale pentru acest anotimp. Chiar daca in ultima vreme am avut impresia ca deja a venit primavara, iarna mai are ceva de spus!

- Prognoza meteo pentru București, luni, 3 februarie. Temperaturile neobișnuit de ridicate nu se lasa duse. Inceputul de saptamana aduce pentru bucureșteni valori de primavara, soare și o anomalie termica ce i-a surprins pana și pe meteorologi.

- Inceputul ultimei saptamani din luna ianuarie aduce vreme frumoasa, mai ales in regiunile extracarpatice, dar si ploi pe arii restranse. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari pe crestele montane, iar norii vor aparea pe cer doar centrul si nordul tarii. Izolat, in zonele joase, dimineața…

- Prognoza meteo pentru București, miercuri, 22 ianuarie. Cresc ușor temperaturile, ca urmare a acțiunii unui val de aer tropical care ne indreapta mai degraba spre niște valori caracteristice lunilor de primavara.

- Prognoza meteo pentru București, luni, 20 ianuarie. Inceputul de saptamana vine cu temperaturi ușor mai ridicate decat pana acum, iar acest lucru este datorat faptului ca soarele iși face sfioasa apariție, dupa o perioada in care cerut a fost mai mult gri și innorat.

- Prognoza meteo pentru București, joi, 16 ianuarie. Deși temperaturile de miercuri au fost mai apropiate de norma climatologica tipica acestei perioade, vremea se va incalzi din nou spre sfarșit de saptamana. Valoarea maxima a zilei de joi se va dubla, astfel incat vom avea din nou temperaturi anormal…

- Prognoza meteo pentru București, vineri, 6 decembrie este una deosebit de imbucuratoare. In Capitala vor fi maxime de pana la 6 grade Celsius, anunța meteorologii și chiar și soarele iși va face apariția pe cer!

- De Ziua Naționala a Romaniei vom avea parte de o vreme foarte placuta, cu temperaturi mai ridicate de cat normalul perioadei. Maximele se vor situa in jurul valorilor de 8, 10 grade, insa cerul va fi innorat in majoritatea zonelor din țara noastra.