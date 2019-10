Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo pentru București, duminica, 27 octombrie. Vremea se menține racoroasa și placuta și la final de weekend. Meteorologii anunța ca va fi destul de cald, insa nu la fel de cald ca in zilele trecute.

- Prognoza in București, duminica, 20 octombrie. Deși in calendare este, oficial, toamna, locuitorii Capitalei au parte de zile insorite, ca in iunie! Temperaturile se anunța a fi extrem de placute, cu maxime ce vor ajunge pana la 23 de grade Celsius, iar minimele vor fi de 9 grade.

- Vremea va fi frumoasa in acest week-end. Sambata, temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 17 și 25 de grade Celsius. . Cerul va fi senin, iar vantul va sufla slab, spun meteorologii, conform Mediafax. Cerul se menține senin și la noapte. Temperaturile minime vor avea valori cuprinse intre 3 și 15…

- Prognoza meteo pentru București, miercuri, 9 octombrie. Dupa valul de aer polar care a adus o scadere dramatica a temperaturilor pe tot teritoriul Romaniei, urmeaza o noua incalzire. Aceastea va aduce, din nou, valori ușor mai ridicate decat media obișnuita perioadei. Noaptea, se va menține insa mai…

- Prognoza meteo 26 septembrie. Se apropie usor-usor sfarsitul de saptamana, iar aversele de ploaie si furtunile isi fac de cap in Romania! Meteorologii anunta maxime de pana la 22 de grade Celsius pe timpul zilei, in majoritatea regiunilor tarii. Noaptea insa, valorile vor fi ceva mai ridicate, in comparatie…

- Prognoza meteo pentru București, sambata, 21 septembrie. Vremea rece continua sa aduca, intr-un final, temperaturi de toamna. Locuitorii din București se vor putea bucura de un weekend racoros și de un cer predominant insorit, tocmai bun de niște plimbari in aer liber.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) informeaza ca astazi vremea se menține caniculara, in partea de vest si sud a tarii, unde disconfortul termic va fi accentuat. Spre seara, insa, sunt anunțate și furtuni in unele zone. Prognoza meteo in țara, pe 27 august 2019 Vremea continua sa fie caniculara…

- Meteorologii anunta vreme calda in Bucuresti si pe intreg teritoriul tarii, insa sunt asteptate si ploi izolate si vant moderat. La mare, temperaturile vor atinge 28 de grade Celsius, vantul va sufla slab, iar apa marii va inregistra 24 de grade Celsius. Vremea va fi calda si la munte in acest sfarsit…