- Vremea va fi rece și inchisa in toata Romania. Sunt așteptate temperaturi de pana la -8 grade in depresiunea din estul Transilvaniei și zapada de aproximativ 10 centimetri, mai ales in Carpații Meridionali. Afla cum va fi vremea in București. Meteo 31 octombrie 2019.

- Vremea in București sambata, 26 octombrie va fi una de toamna veritabila! Daca pana acum cateva zile locuitorii Capitalei au avut parte de temperaturi ridicate, soare și un cer lipsit de nori, de aceasta data temperaturile scad puțin.

- Vremea in București vineri, 25 octombrie se anunța a fi una destul de placuta. Deși toamna nu vrea sa se instaleze, la primele ore ale dimineții, totuși, temperaturile sunt destul de scazute. cu toate acestea, vineri, 25 octombrie, meteorologii susțin ca se vor inregistra maxime de pana la 20 de grade…

- Toamna ține in continuare cu locuitorii Capitalei și ii bucura cu temperaturi extrem de placute, dar totuși anormale pentru aceasta perioada. Așa se face ca joi, 24 octombrie, vremea va fi foarte placuta, dar maximele vor ajunge, de aceasta data, la numai 19 de grade Celsius.

- Vremea se va menține și in Capitala deosebit de rece pentru aceasta perioada din an, cu temperaturi maxime de 13-15 grade Celsius și cu intervale de ploaie slaba mai ales duminica, anunța Administrația Naționala de Meteorologie, intr-o prognoza speciala pentru București, relateaza mediafax.Pana…

- Un val de aer polar a adus iarna in Romania. Ninge de cateva ore la munte, iar temperaturile au scazut brusc chiar si cu 20 de grade. Daca ieri in Bucuresti era vara cu 30 de grade Celsius, astazi abia daca s-au atins 10 grade.

- Prognoza meteo pentru București, joi, 19 septembrie. Valul de aer polar care a intrat pe teritoriul Europei va pune stapanire și pe Romania. Dupa racirea care a inceput in nordul țarii, urmeaza ca și sudul sa vada venirea toamnei.

- Meteorologii anunța ca incepand de marți, 3 septembrie, vremea se racorește și in vestul și nordul țarii temperaturile ajung la media normala a acestei perioade. In sud și sud-estul țarii vremea se mentine calduroasa, chiar caniculara. In nord, nord-est si la munte spre seara sunt prognozate averse…