Stiri pe aceeasi tema

- Urmatoarele zile aduce burnița, fulguieli, polei și temperaturi scazute in mai multe zone din țara. Cele mai scazute temperaturi se vor inregistra, insa, in depresiunile intramontane, unde vor fi minus 19 grade.

- Prognoza meteo pentru București este una, mai degraba de primavara decat una de iarna. Deși in calendare ne aflam in anotimpul rece, se pare ca temperaturile de afara ne fac sa ne simțim ca in luna martie.

- Vremea in București, joi, 11 decembrie, va fi una destul de capricioasa și neplacuta. Temperaturile sunt normale pentru aceasta perioada, scapam de ger, dar nu și de ploi, care vor fi prezente pe tot parcursul zilei.

- Prognoza meteo 7 decembrie. Ziua de sambata, 7 decembrie, vine in unele regiuni cu scaderi dramatice ale valorilor, iar in altele, cu o usoara crestere! Maxima zilei va fi de 9 grade Celsius, iar minima de -2 grade Celsius.

- Prognoza meteo pentru București, marți, 19 noiembrie este una buna. Meteorologii anunța o zi cu maxime de pana la 17 grade Celsius, dar cu toate acestea, cerul va fi innorat, iar dimineața este posibil sa se inregistreze ceața.

- Vremea in București, vineri, 8 noiembrie va fi deosebit de capricioasa. Deși meteorologii anunța ca se vor inregistra temperaturi maxime de 22 de grade Celsius, cu toate acestea, cerul va fi parțial innorat, iar dimineața și seara este posibil sa se inregistreze ploi.

- Vremea in București miercuri, 6 noiembrie va fi una deosebit de frumoasa! Deși in calendare este toamna, temperaturile se mențin peste 20 de grade și soarele iși face din nou apariția pe cer.

- Dupa cateva zile in care temperaturile nu au putut sa ne țina in casa, iata ca toamna iși intra imediat in drepturi! Gradele incep sa scada, cerul incepe sa fie innorat și ploile de-abia așteapta sa-și faca simțita prezența.