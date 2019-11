Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo pentru București, luni, 11 noiembrie. Se anunța inca o zi insorita pentru locuitorii din Capitala, iar iarna nu prea da semne ca ar vrea sa vina mai devreme in acest an. Se vor atinge aproape 20 de grade, cu mult peste media care ar fi obișnuita in aceasta perioada.

- Prognoza meteo 30 octombrie. Toamna isi intra in drepturi in adevaratul sens! Miercuri, meteorologii anunta scaderi de temperatura si precipitatii, in special in regiunea de sud a tarii. Maxima zilei va fi de 13 grade, iar noaptea valorile vor ajunge chiar si pana la 0 grade Celsius!

- Prognoza meteo pentru București, luni, 28 octombrie. O zi adevarata de toamna, la inceput de saptamana. Dupa o perioada marcata de valori mai degraba caracteristice unei primaveri tarzii, in sfarșit a venit timpul sa ne bucuram și de o vreme tipica pentru luna octombrie... sau nu tocmai.

- Prognoza meteo pentru București, duminica, 29 septembrie. Chiar daca mai este puțin și ne apropiem de finalul lunii septembrie, parca nu se simte deloc ca este toamna. Cu octombrie batand la ușa, vremea aduce valori de iunie, care vor trece și de 30 de grade in unele zone ale Romaniei.

- Prognoza meteo 21 septembrie. Toamna si-a intrat in rol cu adevarat! Sambata, pentru toate regiunile tarii, meteorologii anunta temperaturi cu pana la 10 grade mai scazute decat saptamana trecuta. Termometrele vor arata pana la 19 grade Celsius, iar noaptea, in vestul tarii, se vor inregistra 2 grade…

- Prognoza meteo pentru miercuri, 11 septembrie, in Capitala. Nu prea pare ca vara vrea sa plece prea curand. Drept urmare, și miercuri se vor inregistra valori ridicate, mai degraba tipice unei luni ca lunie, nu septembrie.

- Prognoza meteo 2 septembrie. Toamna și-a facut apariția doar in calendar! In continuare, luna septembrie aduce temperaturi caniculare, cel puțin... in primele zile. Insa, meteorologii anunța ca, pentru ca vara se prelungește, se vor forma cicloane și vor aparea din nou furtuni.

- Prognoza meteo pentru București, joi, 22 august. Ne apropiem de sfarșitul verii, insa caldura nu vrea sa plece așa ușor. Maine, in Capitala, vor fi temperaturi foarte ridicate, mult soare și disconfort termic.