Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi deosebit de calda și pe parcusul zilei de vineri. In unele regiuni apar ploile insoțite de descarcari electrice și ceața. Afla cum va fi vremea in București. Meteo 8 noiembrie 2019.

- Vremea va fi rece și inchisa in toata Romania. Sunt așteptate temperaturi de pana la -8 grade in depresiunea din estul Transilvaniei și zapada de aproximativ 10 centimetri, mai ales in Carpații Meridionali. Afla cum va fi vremea in București. Meteo 31 octombrie 2019.

- Vremea ramane deosebit de frumoasa pentru aceasta perioada a anunlui. Temperaturile maxime se mențin in jurul valorii de 26 de grade. Afla cum va fi vremea in București. Meteo 28 octombrie 2019.

- Prognoza meteo in București, joi, 17 octombrie. Continua sa fie mult mai cald decat ar fi normal in aceasta perioada. Temperaturi de aproape 25 de grade vor aduce o zi calduroasa pentru locuitorii din Capitala.

- In ultimele zile am experimentat temperaturi specifice pentru trei anotimpuri distincte. Vremea ne joaca feste și, dupa cateva zile de frig, acum vom avea parte de temperaturi mai potrivite pentru sezonul in care ne aflam. Gradele vor urca destul de mult in termometre, miercuri, 8 octombrie.

- Vremea astazi se anunța una calduroasa, cu temperaturi de pana la 32 de garde in unele regiuni. Vantul va sufla cu putere la munte și va avea intensificari de scurta durata. Afla cum va fi vremea in București. Meteo 30 septembrie 2019.

- Ultimele zile de vara aduc temperaturi greu de suportat. Canicula este prezenta in aproape toata țara, iar in multe zone din Romania a fost emis și cod galben de temperaturi ridicate și disconfort termic.

- Vremea in weekend. ANM a emis o noua averizare meteo de canicula pentru zilele de 23, 24 și 25 august 2019. In acelasi timp nu scapam de intabilitatea atmosferica, in special in dupa-amiaza si seara de duminica (25 august). Afla cum va fi vremea in Bucuresti.